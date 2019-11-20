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Губернатор устроил разнос главам районов
Главе региона пришлось добираться пешком на работу по
вечерним пробкам, сообщает DEITA.RU.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел совещание с МЧС, чиновниками и главами районов по уборке дорог. Губернатор отметил, что люди жалуются на ужасное состояние дорог в крае – особенно много жалоб на уборку улиц в Артеме.
Олег Кожемяко отметил, что работа по уборке дорог и тротуаров – на особом контроле.
«Если вы думаете, что придут плюсовые температуры, и все рассосется, то не рассосется».
По итогам, отметил губернатор, будут приняты меры к каждому из руководителей, которые не справились.
Отдельно губернатор призвал подключать к уборке дорог МЧС и местные организации. В комментариях к видео приморский журналист Мария Соловьенко отметила, что призывать на помощь МЧС необходимо в первую очередь для уборки дорог и лестниц к школам и детским садам.
Ранее сообщалось, что губернатор края застрял в пробке в центре Владивостока. Олег Кожемяко решил, что пешком быстрее – бросил машину и пошел на работу.
Елена Миронова
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел совещание с МЧС, чиновниками и главами районов по уборке дорог. Губернатор отметил, что люди жалуются на ужасное состояние дорог в крае – особенно много жалоб на уборку улиц в Артеме. Олег Кожемяко отметил, что работа по уборке дорог и тротуаров – на особом контроле. «Если вы думаете, что придут плюсовые температуры, и все рассосется, то не рассосется». По итогам, отметил губернатор, будут приняты меры к каждому из руководителей, которые не справились. Отдельно губернатор призвал подключать к уборке дорог МЧС и местные организации. В комментариях к видео приморский журналист Мария Соловьенко отметила, что призывать на помощь МЧС необходимо в первую очередь для уборки дорог и лестниц к школам и детским садам. Ранее сообщалось, что губернатор края застрял в пробке в центре Владивостока. Олег Кожемяко решил, что пешком быстрее – бросил машину и пошел на работу.