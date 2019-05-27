Олег Кожемяко заявил о несоответствии главы Большого Камня занимаемой должности, сообщает DEITA.RU.

Глава Приморья публично отчитал мэра города Большой Камень за срыв реализации федеральных проектов и неудовлетворительное социально-экономическое развитие муниципалитета. На протяжении нескольких лет в городе не могут построить школу, детский сад, культурный центр и ФАП за счет федеральных средств. Почему, глава муниципалитета Александр Андрюхин пытался доложить губернатору на совещании, однако Олег Кожемяко его отчетом остался недоволен.

Надо отметить, что Большой Камень – это не просто город, а город-ТОР, где строится крупнейшая в России судоверфь «Звезда», к реализации этого проекта приковано пристальное внимание Кремля и лично президента. Однако социально-экономическое положение города оставляет желать лучшего, и город славится скорее скандалами, чем достижениями.

Губернатор заявил, что проблемы появились из-за недоработки муниципалитета и лично мэра города. В результате неправильно подготовленного проекта были сорваны три аукциона. Результатом совещания стало объявление выговора мэру Большого Камня, которому поручили в ближайшее время подготовить график строительства по проблемным объектам. Олег Кожемяко пообещал также поставить вопрос о соответствии Андрюхиным занимаемой им должности.

Таким образом, в Приморье образовалась еще одна точка политической напряженности. Такими заявлениями краевая власть демонстрирует наличие долгосрочных электоральных планов на город-ТОР и очевидно постарается поставить у руля человека более близкого к команде губернатора. Однако последние примеры неудачных выборов глав в Арсеньеве и Дальнегорске говорят о том, что в итоге вероятна ситуация, когда одного мэра уберут, а другого избрать не смогут. А три города без головы это уже многовато.

Примечательно, что в Большом Камне уже есть сформированная оппозиция, причем не политическая, а экономическая, достаточно сильная, в районных масштабах, и имеющая определенные политические рычаги. Тем не менее, как показывает практика Арсеньева и Дальнегорска, с местными элитами никто считаться не будет. Похоже, что специалистов, способных выстроить компромиссный диалог с представителями региональных элит на отдельно взятой территории Приморского края, в регионе нет, и не предвидится. На ум приходит только поговорка про слона в посудной лавке.

Иван Юрьев