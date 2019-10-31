Новости
Губернатор вводит запрет на домашние задания
31 Октябрь 2019, 02:00
Феномен плохих дорог объяснили в Госдуме
31 Октябрь 2019, 01:15
Пенсии россиян вырастут на 18%
31 Октябрь 2019, 00:30
Кудин дал совет Медведеву
30 Октябрь 2019, 23:45
Олигархов и коррупционеров защитят от уголовки
30 Октябрь 2019, 23:15
За пост в интернете дадут 7 лет колонии
30 Октябрь 2019, 22:45
Жильцы элитного ЖК объявили войну инвалиду
30 Октябрь 2019, 22:15
Стало известно, кого коснется новая пенсионная реформа
30 Октябрь 2019, 21:45
Губернатор вводит запрет на домашние задания
Глава региона уверен,
что этот опыт не дает ничего хорошего – только травму, сообщает DEITA.RU.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что считает травмирующей традицию задавать детям в школах домашнее задание. Это причиняет вред как ученикам, так и их родителям. Глава региона намерен запретить домашнее задание в школах своего региона. Предполагается, что вместо этого дети будут усерднее трудиться в школе.
Как пишет РИА Новости, эту инициативу прокомментировала детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, важно не перегибать с нагрузкой детей, но и совсем отменять домашнее задание не стоит. Это может породить, например, лень.
Однако Кузнецова пообещала проанализировать опыт Белгородской области, если местные школы откажутся от домашнего задания.
Елена Миронова