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Губернатор вводит запрет на домашние задания

тетрадь, образование, школа

Глава региона уверен, что этот опыт не дает ничего хорошего – только травму, сообщает DEITA.RU.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что считает травмирующей традицию задавать детям в школах домашнее задание. Это причиняет вред как ученикам, так и их родителям. Глава региона намерен запретить домашнее задание в школах своего региона. Предполагается, что вместо этого дети будут усерднее трудиться в школе.

Как пишет РИА Новости, эту инициативу прокомментировала детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, важно не перегибать с нагрузкой детей, но и совсем отменять домашнее задание не стоит. Это может породить, например, лень.

Однако Кузнецова пообещала проанализировать опыт Белгородской области, если местные школы откажутся от домашнего задания.

Елена Миронова

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