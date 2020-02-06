Губернатор выдал «злым псятам» 14 тонн конфискованной рыбы

Как сообщил губернатор Камчатки Владимир Илюхин, почти 14 тонн конфискованной рыбы было отдано питомникам для собак в качестве дополнительного корма, рассказывает ИА DEITA.RU по материалам правительства Камчатского края.

После того, как сразу несколько питомников обратилось к губернатору с вопросом о передачи им конфиската рыбной продукции, этим вопросом занялось краевое агентство по ветеринарии. Проделанная работа принесла положительный результат, в результате чего собачьим питомникам Камчатки было передано около 14 тонн рыбной продукции на корм животным.

При этом данный вопрос решался на уровне законного регулирования, а потому было принято решение направлять в собачьи питомники именно ту продукцию, которая не считается незаконно добытой, а у которой просто истек срок годности или она не соответствует необходимым требованиям. Более того, перед передачей такой рыбы на утилизацию в качестве корма, продукция пройдет качественную проверку у ветеринарного врача, который даст свое заключение. Потребуется и согласие владельца, так как в данном случае рыба не считается конфискованной.

На данный момент рыбный корм уже получили три питомника: приют «Остров надежды» в Вилючинске – 4 тонны, питомник «Камчадал» - 5 тонн и еще 5 тонн досталось пункту временного содержания животных в Петропавловске-Камчатском.

Губернатор Камчатки доволен результатом и отметил, что такую практику они продолжат и дальше. Тем более, что территория богата рыбой. На данный момент еще 16 тонн конфискованной рыбной продукции ждет своего решения.

Владимир Илюхин к собакам неравнодушен: по мнению главы региона, на севере человек без общения с животными жить не может. В 2019 году во время гонки на собаках «Берингия» губернатор рассказал, как при помощи животных определяет положение дел в камчатских селах.

«Если есть там собачки, добрые, хорошие такие, мордатые, значит, в селе все хорошо. Если псята злые, какие-то нехорошие, значит, и в селе есть проблемы», – заявил Илюхин.