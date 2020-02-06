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Губернатор выдал «злым псятам» 14 тонн конфискованной рыбы
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Губернатор выдал «злым псятам» 14 тонн конфискованной рыбы
Собачьи питомники Камчатки получили 14 тонн конфискованной рыбы
Как сообщил губернатор Камчатки Владимир Илюхин, почти 14 тонн конфискованной рыбы было отдано питомникам для собак в качестве дополнительного корма, рассказывает ИА DEITA.RU по материалам правительства Камчатского края.
После того, как сразу несколько питомников обратилось к губернатору с вопросом о передачи им конфиската рыбной продукции, этим вопросом занялось краевое агентство по ветеринарии. Проделанная работа принесла положительный результат, в результате чего собачьим питомникам Камчатки было передано около 14 тонн рыбной продукции на корм животным.
При этом данный вопрос решался на уровне законного регулирования, а потому было принято решение направлять в собачьи питомники именно ту продукцию, которая не считается незаконно добытой, а у которой просто истек срок годности или она не соответствует необходимым требованиям. Более того, перед передачей такой рыбы на утилизацию в качестве корма, продукция пройдет качественную проверку у ветеринарного врача, который даст свое заключение. Потребуется и согласие владельца, так как в данном случае рыба не считается конфискованной.
На данный момент рыбный корм уже получили три питомника: приют «Остров надежды» в Вилючинске – 4 тонны, питомник «Камчадал» - 5 тонн и еще 5 тонн досталось пункту временного содержания животных в Петропавловске-Камчатском.
Губернатор Камчатки доволен результатом и отметил, что такую практику они продолжат и дальше. Тем более, что территория богата рыбой. На данный момент еще 16 тонн конфискованной рыбной продукции ждет своего решения.
Владимир Илюхин к собакам неравнодушен: по мнению главы региона, на севере человек без общения с животными жить не может. В 2019 году во время гонки на собаках «Берингия» губернатор рассказал, как при помощи животных определяет положение дел в камчатских селах.
«Если есть там собачки, добрые, хорошие такие, мордатые, значит, в селе все хорошо. Если псята злые, какие-то нехорошие, значит, и в селе есть проблемы», – заявил Илюхин.