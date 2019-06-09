Глава Тульской области Алексей Дюмин хочет себя точно такой же лимузин, как у российского лидера Владимира Путина и главы правительства Дмитрия Медведева, сообщает DEITA.RU.

При этом в разговоре с корреспондентом РИА Новости Дюмин подчеркнул, что на сегодняшний день для него такой лимузин дороговат.

Также губернатор отметил, что еще не успел как следует изучить транспортное средство, однако сделает это, как только лимузин проекта «Кортеж» появится в продаже.

Напомним, что транспортные средства проекта «Кортеж» (бренд Aurus) стоят от 10 миллионов рублей. В проекте можно найти не только лимузин, но седан, и внедорожник и даже минивэн.

Екатерина Брязгунова