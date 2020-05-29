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Губернатор заставил людей рыться в помойках за 500 рублей

мусор в лесу

Глава Сахалина Валерий Лимаренко объявил конкурс по поиску несанкционированных свалок мусора, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщил глава в своем телеграм-канале, уже обнаружено 545 свалок. Конкурс решено продлить до конца июня. 

Губернатор собрал особое совещание, которое было посвящено ликвидации свалок на острове - и по его итогам было принято решение о продлении.

В качестве приза власти Сахалина начисляют гражданам за каждую найденную помойку по 500 рублей. Но есть и джек-пот: власти острова выплатят 50 тысяч тому, кто предоставит координаты свалки, фото и видео процесса сброса отходов, номера машин. Но деньги заплатят только по факту решения суда.

К процессу подключены беспилотники. Они не только находят свалки, но и следят за теми, кто их устраивает, чтобы в дальнейшем предъявить обоснованную претензию. 

Также на совещании Валерий Лимаренко уделил особое внимание строительным отходам. Договоры на вывоз должны заключить две тысячи региональных организаций. В этот список входят и строительные компании, и частные лица, которые занимаются возведением домов. Пока что договор заключил каждый десятый из реестра.

Кроме того, поставлена задача найти и оформить места для законной свалки отходов. Это местные власти обещают сделать в ближайшее время.

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