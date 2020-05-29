Новости
Пьяный приморец сжег токсикомана заживо
30 Май 2020, 02:15
Приморец-рецидивист из чувства мести обокрал часовню
30 Май 2020, 01:15
Познер заявил об угрозе гражданской войны в США
30 Май 2020, 00:15
Названо условие для снятия ограничений в вузах
29 Май 2020, 23:15
Эксперты: Россия вошла в эпоху нового противостояния элит
29 Май 2020, 22:15
Губернатор заставил людей рыться в помойках за 500 рублей
29 Май 2020, 21:15
Стало известно, когда могут открыться пляжи России
29 Май 2020, 20:15
«Аэрофлот» ввёл новое ограничение для пассажиров
29 Май 2020, 19:45
Губернатор заставил людей рыться в помойках за 500 рублей
Глава Сахалина Валерий Лимаренко объявил конкурс по поиску несанкционированных свалок мусора, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщил глава в своем телеграм-канале, уже обнаружено 545 свалок. Конкурс решено продлить до конца июня.
Губернатор собрал особое совещание, которое было посвящено ликвидации свалок на острове - и по его итогам было принято решение о продлении.
В качестве приза власти Сахалина начисляют гражданам за каждую найденную помойку по 500 рублей. Но есть и джек-пот: власти острова выплатят 50 тысяч тому, кто предоставит координаты свалки, фото и видео процесса сброса отходов, номера машин. Но деньги заплатят только по факту решения суда.
К процессу подключены беспилотники. Они не только находят свалки, но и следят за теми, кто их устраивает, чтобы в дальнейшем предъявить обоснованную претензию.
Также на совещании Валерий Лимаренко уделил особое внимание строительным отходам. Договоры на вывоз должны заключить две тысячи региональных организаций. В этот список входят и строительные компании, и частные лица, которые занимаются возведением домов. Пока что договор заключил каждый десятый из реестра.
Кроме того, поставлена задача найти и оформить места для законной свалки отходов. Это местные власти обещают сделать в ближайшее время.