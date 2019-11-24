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Губернатор заявил о серьезном давлении
Оппозиционный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил о том, что на него проводится колоссальное давление, сообщает DEITA.RU.
«Грязно, непрофессионально, некрасиво. Идет колоссальное давление на меня и на мое окружение. Для меня это понятная картина», — сказал господин Фургал на своей странице в Instagram.
Также глава региона подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация постепенно улучшается и стабилизируется. «Те деструктивные силы, которые сегодня действуют, а они, я считаю, действуют, в ущерб государства и против государства, понимая, что политически этот вопрос нельзя решить, начинают принимать такие грязные методы», — подчеркнул он.
Кроме того, Фургал выразил надежду, что ситуации, о которой он подробно так и не рассказал, дадут правильную оценку, в том числе правовую. В следствие чего будет поставлена жирная точка в этом деле.
Ранее прошла информация о том, что жители Хабаровского края готовы выйти на митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала.
Екатерина Брязгунова