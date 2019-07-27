Глав регионов будут оценивать по множеству показателей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Правительство утвердило список показателей, по которым будут судить о работе всех российских губернаторов. Информацию о том, что у глава регионов появится свой KPI, обсуждалась уже давно и теперь руководители будут находиться под ещё большим контролем, чем это было раньше.

Среди основных показателей успеха работы того или иного регионального руководителя будут уровень социального недовольства жителей территории, решение проблем обманутых дольщиков и своевременность выделения жилья сиротам и многое другое.

Отметим, что недавний случай с гибелью детей в оздоровительном лагере в Хабаровском крае стал очередным поводом федеральной власти пристальнее присмотреться за работой губернаторов.

Дмитрий Шевченко