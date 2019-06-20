Изменения в кодекс внесли по поручению президента, сообщает DEITA.RU.



В Кодексе об административных правонарушениях появились поправки, которые внес Минфин. Теперь главы регионов могут попасть на штрафы.

Как стало известно «Коммерсанту», губернаторы в России будут нести персональную ответственность за ведение бюджета в своих регионах. Штраф за ошибки составит от 50 тысяч рублей.

В Минфине уверены, что именно губернаторы должны нести ответственность за неисполнение федеральных программ и ошибки в планировании бюджета. Например, штрафы грозят за превышение потолка дефицита бюджета и объема заимствований.

Кроме того, новые поправки в КоАП подвергают риску и главных распорядителей бюджетных средств, которые трудятся над федеральными проектами. Штрафовать будут и тех, кто получает средства из бюджета РФ.

Сообщается, что такое решение приняли после поручения президента, данное в ходе Госсовета в ноябре прошлого года.

Ранее сообщалось о том, что Путин разрешил штрафовать россиян за отдых.