Губернаторов от оппозиции начал назначать Путин

Новый врио губернатора Пермского края экс-чиновник антимонопольной службы Дмитрий Махонин в 2016 году баллотировался в депутаты Госдумы от партии «Яблоко», сообщает ИА DEITA.RU.

Накануне Владимир Путин назначил нового врио губернатора Пермского края, которым стал Дмитрий Махонин. На выборах в Государственную думу в 2016 году он баллотировался по Пермскому краю, однако победа была от него далеко.

Это назначение в своем телеграмм-канале прокомментировал руководитель центра региональной политики Илья Гращенков, который назвал несколько сценариев последующих выборов.

«Вопрос, от кого он будет выдвигаться – от «ЕР» или Яблока», - пишет политолог у себя в канале. Добавляя при этом, что рейтинг партии власти в регионе на достаточно высоком уровне – 1/3. Однако если он выберет «Яблоко», то станет вторым губернатором от оппозиции. При этом третий вариант – «самовыдвеженец», политолог также не стал исключать и назвал его наиболее вероятным.

Отметим, что это уже второй врио губернатора от оппозиции за последние две недели. Первым стал новый руководитель Чувашии Олег Николаев, который до этого был депутатом Государственной думы от партии «Справедливая Россия». Добавим, что Хабаровский край и Хакасию возглавляют губернаторы не из «партии власти». Оба были избраны народным голосованием.