В России ожидается отставка губернаторов ряда регионов, сообщает DIETA.RU по материалам Института региональной экспертизы.

Традиционные «губернаторопады» в России происходят два раза в год: осенью и весной. Весной – с расчетом под сентябрьский единый день голосования, а осенью – по его итогам. Все просто: как провел региональные выборы и сможешь ли избраться на новый срок.

По мнению же аналитиков Института региональной экспертизы, нынешней осенью к этим двум факторам прибавится еще один: как долго губернатор занимает свое кресло.

Тренд на замену «старых проверенных кадров» был взят в 2018 году. Один только Аман Тулеев, аж с 1997 года руководивший Кемеровской областью чего стоит! А ведь были менее известные по общероссийским меркам, но давно сидящие в своих креслах губернатор Липецкой области (с 1998 года) Олег Королев, губернатор Курской области (с 2000 года) Александр Михайлов, губернатор Астраханской области (с 2004-го) Александр Жилкин, глава Алтайского края (с 2005 года) Александр Карлин.

Отсутствие поддержки в Кремле и возраст конкретно взятого губернатора - это взаимосвязанные вещи. Все отставленные главы регионов пришли к власти давно, при другом раскладе сил на федеральном уровне, и не смогли вписаться в нынешнюю ситуацию и найти себе новых покровителей.

Зато нашли их те, кто смог наконец почувствовать, каково оно, сидеть в губернаторском кресле. Кто-то позиционировался как «земляк». При этом то, что он десяток лет не наведывался в «родные» места, маскировалось кадрами единения с «земляками». Несколько чаще в выборных губернаторских кампаниях использовался образ «молодого технократа», за которым в большинстве случаев скрывался средних лет «варяг».

Потому как в целом ряде регионов технологически проще назначить и вовсе неизвестного человека, протащив его через выборы на волне позитивных ожиданий. Что делать, когда эти ожидания неизбежно рано или поздно в большинстве случаев не оправдаются, это уже другой вопрос.

Ну а пока аналитики Института региональной экспертизы уверенно показывают в сторону главы Калужской области Анатолий Артамонов, чьи полномочия истекают в 2020 году. Управляет он регионом с 2000 года и в настоящее время завершает свой пятый срок на этом посту. Как предполагают аналитики, Артамонов не будет баллотироваться на новый срок. Вполне возможно, что по итогам осенних выборов будут приняты и другие кадровые решения.

Дмитрий Санников