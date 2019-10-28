Губернаторская программа и 1000 воров

Начинание губернатора Приморского края Олега Кожемяко по благоустройству придомовых территорий на практике сталкивается с неожиданными проблемами, сообщает DEITA.RU.

Взялись было благоустраивать жилые кварталы в Спасске-Дальнем. Для этого в разных микрорайонах города начали монтировать детские и спортивные площадки. Официально объекты еще не сданы в эксплуатацию, но уже подверглись серьезным испытаниям на прочность со стороны вандалов. Молодые жители Спасска-Дальнего собираются на новых площадках для распития спиртных напитков, после чего ломают и воруют элементы оборудования и даже пытаются снять резиновое покрытие.

Как отмечает газета «Спасск», детскую площадку в микрорайоне имени 50-летия Спасска и вовсе превратили в свалку. Как подчеркнул в ходе расширенного аппаратного совещания первый заместитель главы городской администрации Олег Митрофанов, в эту площадку уже вложили больше миллиона рублей, а играть на ней сейчас нельзя. «Может быть, после установки ограждения и освещения ситуация немного изменится», - приводит издание слова Олега Митрофанова.

А в Фокино двор на улице Белашева стал жертвой недобросовестного подрядчика. Вроде бы и власти организовали все вовремя, и работы начались еще весной, но до их окончания еще далеко. И не совсем ясно, что делать с этим кривым «благоустройством» - то ли устранять недостатки, то ли ломать и все начинать сначала. Подобные прецеденты в Приморье уже были. Во Владивостоке из-за нарушений технологии производства работ подрядчику пришлось переделывать практически готовую детскую площадку.

Программа «1000 дворов» стартовала по инициативе главы региона Олега Кожемяко в конце 2018 года. По заявкам жителей составили перечень из 1000 дворов, которые должны быть благоустроены по всему Приморью в 2019 году. На это в краевой казне предусмотрено 1,2 миллиарда рублей. Еще 650 миллионов направлено на благоустройство общественных территорий в рамках национального проекта.

Дмитрий Санников