Всего пара дней осталась до выборов губернатора Сахалинской области. На пост претендуют пять кандидатов, в том числе действующий глава региона Валерий Лимаренко. DEITA.RU приводит мнения политологов – что стоит ждать от дня голосования.

Сахалинская область осталась без губернатора в сентябре прошлого года. Тогда регион считался проблемным, и в Кремле даже не сразу смогли найти подходящего человека на место руководителя. Но в декабре президент Владимир Путин назначил на эту должность Валерия Лимаренко.

Лимаренко сразу после приезда сказал, что собирается участвовать в выборах. Причем в качестве самовыдвиженца. Казалось, самым сильным аргументом против врио губернатора станет то, что он не коренной сахалинец. Но партия КПРФ, имевшая шансы побороться за победу, отчего-то решила не разыгрывать карту местного, а выдвинула москвича – Алексея Корниенко. Он хоть и представляет в Госдуме сразу четыре дальневосточных региона, в том числе Сахалинскую область, но на Сахалине не жил и здесь почти никому не знаком. На островах Корниенко регулярно появляется с весны, но как показал собранный за несколько дней до выборов митинг КПРФ – активных сторонников, готовых публично поддержать его кандидатуру, у коммуниста немного.

Избирательная комиссия области зарегистрировала пятерых кандидатов на пост губернатора, однако не все из них решили активно участвовать в процессе. Именно противостояние Лимаренко и Корниенко изначально должно было быть главной интригой предвыборной гонки. Но ожидания любителей «черного пиара» не оправдались: кампания прошла довольно ровно.

«У меня нет ощущения того, что на Сахалине стоит ожидать второй тур, – отмечал доктор политических наук Илдус Ярулин в разговоре с ИА REGNUM еще в июле. – Кампания проходит спокойно и, я бы даже сказал, очень достойно. Валерий Лимаренко — с этим вряд ли кто-то станет спорить — лидер кампании, он вникает во все проблемы региона, он встречается и разговаривает с людьми, он открыт, какие-то проблемные вопросы решаются публично, освещаются всесторонне».

К началу сентября ситуация в области не изменилась. Избирательная кампания большинства кандидатов в губернаторы шла вяло. Так, Дмитрий Флеер из ЛДПР нашел в своей кандидатуре единственный плюс – а то, что он родился и вырос на Сахалине. Алексей Корниенко использовал в своей программе стандартную риторику коммунистов «отобрать блага у чиновников, отдать все бедным», а также ратовал за запрет въезда гастарбайтеров на остров. Изначально Корниенко виделся многим как потенциально сильный соперник, но шансы на победу он имел бы только в том случае, если бы сплотил вокруг себя так называемый «протестный электорат». Как считают эксперты, стать таким кандидатом у Корниенко не получилось.

«Откровенно говоря, еще в апреле-мае большинство экспертов оценивали шансы Валерия Лимаренко как смешанные. Сейчас ситуация совершенно другая. Он показал себя профессиональным управленцем, умелым менеджером. За довольно небольшой промежуток времени он успел сделать очень многое – и сейчас его шансы на победу высоки как никогда», – сообщил изданию «ФедералПресс» политолог Петр Ханас.

Эксперты по Дальнему Востоку при этом отмечают, что протестное голосование для Сахалинской области не характерно. Для местных жителей главное – реальное решение проблем региона, а не политические баталии и обещания. Поэтому выбор сахалинцев и курильчан, вероятно, будет исключительно рациональным.

Досрочные выборы губернатора Сахалинской области состоятся в единый день голосования 8 сентября. В бюллетене будут представлены пять кандидатов: Дмитрий Зенкин («Коммунисты России»), Алексей Корниенко (КПРФ), Дмитрий Кочергин (КПСС), Валерий Лимаренко (самовыдвиженец) и Дмитрий Флеер (ЛДПР).