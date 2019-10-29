Губернаторский корпус сменится на 90%

"Зимний тест-драйв" Пройдут не все: следующий год может стать последним годом власти для многих российских губернаторов. С подачи Кремля грядет большая ротация, сообщает DEITA.RU.



Нынешние руководители пройдут «зимний тест-драйв» - они обязаны подготовить регионы к зиме. В зависимости от результатов этой работы, в Кремле будут принимать кадровые решения, пишут «Ведомости». Источник издания пояснил, что губернаторский «медовый месяц» в России за последнее время существенно сократился. Это явление, когда свеженазначенный глава региона очаровывает общественность и местные политические элиты инициативностью, новаторством и громкими словами.

По информации источников из Кремля, если раньше это время растягивалось порой на целый год, то сейчас месяц длится чуть ли не буквально 30 дней. Либо народ теряет интерес, либо чиновник добивается своих целей и публичную активность сбавляет.

«Медовый месяц» замечателен еще и тем, что в это время «свежего» главу активно поддерживает федеральный центр. Субсидии, содействие, показательные уступки, как, например, в случае с отменой кнопки ЭРА-ГЛОНАСС для жителей Дальнего Востока, на какое-то время помогают снизить градус недовольства. Но затем губернаторы «уходят в свободное плавание», когда все вопросы приходится решать самостоятельно без поддержки Москвы. Тут-то и познаются профессионалы и проходимцы. Мало того, губернатора постоянно держат в тонусе, подкидывая политические интрижки. Такая вот хитрость. И далеко не все проходят через такие испытания.

"Как мне кажется, наиболее вероятные кандидаты на уход в 2020 году - это Архангельский губернатор Орлов, глава ЕАО Левинталь, глава Чувашии Игнатьев, губернатор Ростовской области Голубев. Также вероятно, что под ротацию попадут губернатор Пензенской области Белозерцев, глава Смоленской области Островский", - рассказал DEITA.RU руководитель Института развития региональной политики Илья Гращенков.

Дальневосточный регион находится под особым вниманием федерального центра. Так, уже не первый месяц ходят разговоры о последних днях главы ЕАО и Камчатки.

"Из ДФО в группе риска всего один губернатор - Александр Левинталь из ЕАО. Несмотря на то, что автономия изо всех сил старалась улучшать свои показатели, Левинталь выпадает из новой парадигмы дальневосточного развития. И очень вероятно, что в будущем будет рассмотрена схема объединения автономии с ближайшими регионами, поэтому сейчас там нужен новый человек, который проведёт серьезный и независимый аудит территории и поможет выработать эту стратегию" - уточнил Гращенков.

Рейтинг главы Камчатки Владимира Илюхина перестал падать после того, как он стал вести прямые эфиры с местными жителями и поднял вопрос о возвращении прямых выборов главы Петропавловска-Камчатского.

Кремль ко всему прочему запустил масштабный аудит российских регионов. Социологи и политтехнологи приступили к анализу настроений - как люди относятся к нынешнему руководству того или иного региона, хотят ли перемен и если да - то каких. Итоги анализа тоже станут причиной кадровых решений, отмечают эксперты.

Специалисты отмечают очень высокую ротацию губернаторов. С 2017 года с таких должностей ушли пятьдесят человек.

Как рассказал эксперт Иля Гращенков, " очередная весенняя губернаторская ротация закроет цикл 2015-2020 год, тем самым обновив губернаторский корпус почти на 90%".

Василий Кучин