Губернаторское кресло начали делить, не дожидаясь отставки

Шум вокруг возможной отставки губернатора Камчатки и новых претендентов на кресло главы региона раздумают дальневосточные тг-каналы, сообщает DEITA.RU.

Псевдоблокировка и шумиха вокруг Телеграма дала мессенджеру отличную рекламу, прибавив пользователей, в том числе и целевых.В основе политических тг-каналов, как правило, лежат так называемые «инсайды» – внутренние решения, обычно не выходящие в публичное пространство; слухи, под них маскирующиеся; подобия компромата; и вбросы, заказанные влиятельными персонами для отработки версий и формирования настроений целевой аудитории.

Традиционный для России октябрьский «губернаторопад» в этом году так и не состоялся. Все главы регионов остались в своих креслах. Но дальневосточные тг-каналы наперебой предрекают скорую отставку губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину.

Тревожиться «хозяину Камчатки» действительно есть почему. Согласно недавним исследованиям эффективности региональной власти, проведенным под чутким руководством людей Путина, самым «слабым» звеном специалисты единодушно назвали глав Камчатки и ЕАО – Илюхина и Левинталя. В том числе, и по важнейшему показателю «доверие населения».

Пока Владимир Илюхин выражает в интервью СМИ уверенность, что может пойти на еще один срок, и что ему есть чем заняться на своем посту и после 2020 года, дальневосточные тг-каналы уже подыскивают замену губернатору. В числе основных претендентов называются люди разные. Первым условным кандидатом стал некий условный «силовик», который будет крепкой рукой держать регион, значительно переделив сферы влияния. Второй – человек уже с фамилией: генеральный директор АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов. В числе возможных претендентов называется и бывший вице-губернатор Приморья, бизнесмен Константин Богданенко.

«Если мыслить только федеральными проектами, исключая из них фактор людей, можно наткнуться на то же непонимание, с каким столкнулся Тарасенко в Приморье, когда инвестиции вроде бы пошли и большие, но население не увидело в них своего места и проголосовало за региональную повестку. Население хочет понимать, где здесь его место. Сегодня на Камчатке только Илюхин и формирует смыслы внутреннего экономического развития, а местная оппозиция его конструктивно критикует, и это хороший подход, «покусывания» власти. Поэтому, взвешивая все «за» и «против» нового срока Илюхина, федеральный центр вполне может решить не менять на переправе стабильного главу», - отмечал ранее политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков, сильно сомневаясь в октябрьской отставке губернатора. Прогноз политолога сбылся. Так почему бы не пролонгировать его дальше?

Дмитрий Санников