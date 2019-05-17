Опрос о доверии к губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину пришлось закрыть раньше, чем планировалось, по причине массового вброса фейковых голосов, сообщает DEITA.RU.

Ранее Кремль провел собственное исследование настроений жителей в регионах в отношении их руководителей. Падение рейтинга того или иного губернатора специалисты связывают как с общей федеральной повесткой, в частности с пенсионной реформой и повышением НДС, так и с региональной, которая может быть хуже или лучше, чем по стране в целом.

Свой опрос о доверии к губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину запустило и информационное агентство «КАМ 24». Однако, как пишет издание, из-за массовых вбросов голосов исследование общественного мнения пришлось закрыть раньше намеченного срока. Служба технической поддержки камчатского информагентства зафиксировала накрутку (в основном за вариант ответа «да, доверяю») с сети Tor, а также голоса, поданные с помощью ботов и отправляемые с подозрительной периодичностью с одних и тех же устройств. Всего пришлось аннулировать около 2 000 голосов. Без учета фейков, 83% респондентов (1 431 голос) указали, что не доверяют камчатскому губернатору.

Напомним, что уровень доверия власти со стороны населения является одним из критериев оценки работы губернаторов, в соответствии с решением Президента России Владимира Путина.

Дмитрий Санников