Самолеты Минобороны уже направились в Сибирь и на Дальний Восток, чтобы тушить лесные пожары, сообщает DEITA.RU.



В четверг, 1 августа, стало известно о том, что самолеты Министерства обороны начали совершать вылеты для тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Первые вылеты уже состоялись рано утром.

Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны, в Красноярском крае тушить пожары будут 10 Ил-76 или 10 военных вертолетов.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании в Красноярском крае заявил, что тушить лесные пожары необходимо. Прежде всего необходимо сделать все, чтобы огонь не дошел до населенных пунктов.

В свою очередь губернатор Красноярского края Александр Усс заявлял, что тушить лесные пожары нет необходимости. Это экономически невыгодно.

Елена Миронова