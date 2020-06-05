Губернаторы не торопятся на выход

Семь из восьми губернаторов, которым пророчили отставки, скорей всего сохранят свои места, пишет руководитель центра развития региональной политики Илья Гращенков, сообщает ИА DEITA.RU. Список губернаторов и причины и сохранения он обозначил в своем телеграмм-канале.

Так, вначале он напоминает, что в ближайшее время должна начаться губернаторская кампания этого года. Однако ранее эксперты предсказывали отставку восьми губернаторам, но они не произошли в последние дни. А некоторые из них даже смогли укрепить свои рейтинги и позиции.

«Значит ли это, что и остальные – пойдут не перевыборы? Полагаю, что дело здесь в том, что большинство из оставшихся глав имеют неплохие электоральные рейтинги», - пишет Илья Гращенков.

Основной причиной сохранения за губернаторами постов оказался высокий рейтинг руководителей регионов среди населения (более 50%), и невысокий запрос на смену главы региона (до 30%). Вторым фактором политолог называет устойчивый рейтинг «партии власти» на вверенной территории. Следствием этих факторов является сохранение за главами их субъектов.

В список переназначенцев вошли губернаторы Брянской, Ленинградской, Костромской, Смоленской и Тамбовской областей, а также руководители Краснодарского края и Татарстана. Политолог пишет, что из этого списка уже получили соответствующую отмашку.

При этом под вопросом все еще остается губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, однако и его могут оставить. Политолог добавляет, что место может сохранить губернатор Ростовской области Василий Голубев, у которого есть конфликт с силовыми ведомствами, однако их могут снять благодаря электорату. В заключении Гращенков написал, что пара дней для замены губернаторов еще есть, поэтому для нескольких глав риск отставки сохраняется.