telegr wh call

Новости

Минстрой согласовал спецпрограмму по переселению сахалинцев из аварийного жилья

2 Декабрь 2019, 18:46

Живого белого медведя раскрасили под танк

2 Декабрь 2019, 18:45

Сотни дворов Уссурийска благоустроили

2 Декабрь 2019, 18:44

40 миллионов направили на ремонт школ и детских садов в Уссурийске

2 Декабрь 2019, 18:43

Парень сжег дом бывшей жены и сделал селфи на фоне пожара

2 Декабрь 2019, 18:30

Власти отменили «пир во время чумы»

2 Декабрь 2019, 18:15

ПАО «ДЭК» на Неделе милосердия сделала подарок детским учреждениям

2 Декабрь 2019, 18:10

Пьяный дед забыл трехлетнюю внучку на морозе

2 Декабрь 2019, 18:00

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

Гулящая мать забыла о семерых детях

Девушка грусть эмоции насилие шок.jpg

Камчатская прокуратура согласилась с идеей лишения прав многодетной матери, которая забыла о своих детях, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в краевом ведомстве, у 37-летней жительницы Елизовского района – семеро детей. Младшему – пять, а старшему – 18 лет. Суд установил, что у женщины не было мужа или постоянного партнера, а также своего жилья – вместе с детьми она переезжала на квартиры к очередным сожителями, многие из которых становились отцами новых детей. Кроме того, подсудимая злоупотребляла алкоголем.

«Воспитанием детей женщина не занималась, почти все они с младенчество воспитывались в разных соцучреждениях - до интерната для сирот. Иногда женщина прекращала пить, находила работу и временное жилье и забирала детей к себе, но вскоре снова начинала пить», - отметили в прокуратуре.

Примечательно, что из родительского дома малышей неоднократно забирали в больницу – все они были истощенными, больными, явно не имевшими надлежащего ухода. Мать мало интересовалась жизнью детей. Те, в свою очередь, вырастали и ответно переставали питать к матери какую-либо привязанность и желание общаться.

В суд женщина не пришла, но согласилась с решением о изъятии родительских прав в отношении шестерых детей – старший ребенок уже достиг совершеннолетия.

«Сейчас все дети находятся в приемной семье с хорошими условиями», - отметили в ведомстве.

Александра Маслова

Читайте также:

Мужчина заплатит полмиллиона избитой девочке

Неадекватная мать притесняет инвалида-колясочника

Мать выкинула в окно новорожденного

Популярное

«Что не указ, то маразм» — предложение министру разгневало россиян

Россияне могут забыть про пенсии

Верховный суд ответил на самые популярные вопросы в сфере ЖКХ

Мощный циклон принесет снегопады в регион
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...