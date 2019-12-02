Гулящая мать забыла о семерых детях

Камчатская прокуратура согласилась с идеей лишения прав многодетной матери, которая забыла о своих детях, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в краевом ведомстве, у 37-летней жительницы Елизовского района – семеро детей. Младшему – пять, а старшему – 18 лет. Суд установил, что у женщины не было мужа или постоянного партнера, а также своего жилья – вместе с детьми она переезжала на квартиры к очередным сожителями, многие из которых становились отцами новых детей. Кроме того, подсудимая злоупотребляла алкоголем.

«Воспитанием детей женщина не занималась, почти все они с младенчество воспитывались в разных соцучреждениях - до интерната для сирот. Иногда женщина прекращала пить, находила работу и временное жилье и забирала детей к себе, но вскоре снова начинала пить», - отметили в прокуратуре.

Примечательно, что из родительского дома малышей неоднократно забирали в больницу – все они были истощенными, больными, явно не имевшими надлежащего ухода. Мать мало интересовалась жизнью детей. Те, в свою очередь, вырастали и ответно переставали питать к матери какую-либо привязанность и желание общаться.

В суд женщина не пришла, но согласилась с решением о изъятии родительских прав в отношении шестерых детей – старший ребенок уже достиг совершеннолетия.

«Сейчас все дети находятся в приемной семье с хорошими условиями», - отметили в ведомстве.

Александра Маслова