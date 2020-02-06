ГУМ попал под защиту приморских властей

Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморья признала Владивостокский ГУМ, объектом культурного наследия регионального значения, сообщает DEITA.RU. Соответствующий приказ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Под охрану инспекции попало здание «Здание универсального магазина «Торгового дома Кунста и Альберса» - ГУМ», 1880, 1900, 1906 гг., расположенного на улице Светланская, 35. Согласно приложению к приказу под защиту попали архитектурно-художественные решения фасадов и кровли, инженерно-технические системы. А также декоративно-художественное оформление и материалы интерьеров помещений, среди которых кованые ограждения, канделябры и другие предметы первоначального декора. Кроме самих предметов, прописаны, материалы из чего они сделаны.

Напомним, что в 2017 году Торговый центр Владивостоксий ГУМ был открыт после реставрации. До этого в 2015 году его приобрел сахалинский бизнесмен Олег Кан у структур подконтрольных экс-губернатору Приморья Сергею Дарькину.

Справка. Здание «Владивостокского ГУМа» было построено в 1882 году немецкими предпринимателями Густавом Кунстом и Густавом Альберсом. В конце XIX – нач XX веков их предпринимательская деятельность распространялась на значительную часть Приморья и Приамурья. Всего было 32 филиала. Крах торговой компании пришелся на 20-е годы XX века.