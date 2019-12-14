ГУП-МУП-все: важный закон принят в России

В России ликвидируют унитарные предприятия, сообщает DEITA.RU.



В Госдуме приняли закон, по которому запрещается создавать либо реорганизовать унитарные предприятия.

Закон будет действовать до 2025 года. Согласно тексту, все унитарные предприятия - МУПы и ГУПы - должны быть ликвидированы или реорганизованы. Это касается тех случаев, когда компании работают на товарных рынках, где есть конкуренция.

Однако в новой редакции закона предусмотрен ряд исключений. Так, продолжат работу унитарные предприятия, созданные по указу лично президента Владимира Путина. Также закон не тронет компании, которые заняты в оборонной сфере.

МУП и ГУПы продолжат существовать и исполнять свои функции в сфере защиты людей от природных и техногенных катастроф, пожарной и водной безопасности, государственной охраны и вотчины министерства внутренних дел.

Кроме того, поправки не коснутся труднодоступных районов и районов крайнего севера. Так как в таких местах о какой-либо серьезной конкуренции говорить не приходится, работать продолжат искусственно созданные структуры.

Большинство унитарных предприятий работают там, где по идее должны быть здоровая конкуренция.

Например, услуги водо и теплоснабжения, торговля или управление жилым фондом. Их убирают, чтобы эту конкуренцию поддержать и вывести на рынок новых участников, которые будут стремиться к качеству услуг - то есть, стремиться выиграть конкурентную борьбу.

Однако для самих руководителей таких организаций закон предусмотрел мягкие условия «выхода из работы».

Так, учредителям выдаются предписания об остановке деятельности либо ликвидации фирмы. Федеральная антимонопольная служба за счет этой меры планирует расширить рынок услуг.

По состоянию на 2019 год, в России насчитывалось порядка 19 тысячи МУПов и ГУПов. Это почти на 40 процентов больше, че в 2013 году. Такие меры никак не способствуют развитию конкуренции. При этом, социально значимые предприятия будут сохранены.

Отметим, приморские МУПы успели изрядно оскандалиться за время своего существования.

В первую очередь, вспоминается МУП "Дороги Владивостока", непосредственно связанное с делом Игоря Пушкарева. Тогда экс-мэр обеспечил предприятию победу в конкурсах на строительство дорог. По версии следствия, это было осуществлено за взятку от экс-главы МУПа Андрея Лушникова в 50 миллионов рублей. Эта структура успешно ликвидирована.

Также приказал долго жить МУП "Спецзавод №1" - он передан в руководство краевой администрации и реорганизован в отдельную структуру.

Вместе с тем, работу в приморье продолжат МУП ВПОПАТ-1, в чьем ведении находятся регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении - это социально значимое предприятие, конкуренции у которого попросту нет.

Прибыльные МУПы вроде "Некрополя" или "Электрических сетей" никто также трогать не будем. Оба предприятия принесли прибыли в 2 миллиона и полтора миллиона соответственно.

Также деятельность продолжат МУП "Аквамир" и "Парк имени Сергея Лазо". Несмотря на "неуды" и убытки, подозрительно низкие показатели прибыли и коррупционные скандалы, власти Владивостока планируют объединить их в единую структуру.

Василий Кучин