Гуриев: «Нынешний кризис будет самым тяжёлым со времён 90-х»

Россия столкнётся с ещё более тяжёлой социально-экономической ситуацией, чем та, с которой она имела дело в 90-е годы прошлого века, считает известный экономист Сергей Гуриев, сообщает DEITA.RU.

В своём новом интервью для "Эхо Москвы" эксперт поделился своим видением масштабов надвигающегося кризиса, отметив, что российское руководство оказалось совершенно неготовым к его размаху.

И если многие другие страны уже давно начали вести адекватную экономическую политику, то российские власти только начинают делать робкие шаги в направлении стабилизации обстановки.

В частности, Гуриев отметил в качестве несомненно положительной меры снижение ключевой ставки ЦБ до уровня 5,5% годовых, подчеркнув, что данный показатель можно было бы снизить ещё сильнее.

Вместе с этим, правительство пока так и не решилось на более радикальные шаги, как, например, раздача денег населению напрямую, дабы поддержать покупательную способность граждан.

Отсутствие этой меры, по словам Гуриева, усугубляет будущий провал экономики, который станет неизбежным следствием грядущего кризиса.

Эксперт также выразил уверенность в том, что без траты нескольких триллионов рублей для поддержки экономики в период кризиса, российскому государству не удастся сохранить необходимый уровень стабильности.

Кризис окажется слишком беспрецедентным и будет гораздо глубже чем дефолт 1998 года, а также кризисы 2008 и 2014 годов. Так что просто подождать того, что обстановка нормализуется сама собой не получится.

"Нынешний кризис будет самым тяжёлым со времён 90-х. Ничего даже близко его напоминающего в России за все эти годы не было. Это настоящий чёрный день, о котором все говорят", — сказал Гуриев.