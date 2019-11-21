Хабаровчане выйдут на митинг в поддержку Фургала

Высокий рейтинг дорого обходится губернатору края, сообщает DEITA.RU.

Жители Комсомольска-на-Амуре выйдут на митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, соответствующее прошение в городскую администрацию подал бывший депутат гордумы Олег Паньков. В уведомлении говорится о 200 человеках, которые собираются поддержать губернатора Хабаровского края, однако сам депутат отмечает, что людей может быть гораздо больше. Хабаровчане считают, что последние события – обыски в правительстве и задержание Мистрюкова – это попытки оказать давление на Фургала.

Напомним, накануне бизнес-партнера Сергея Фургала Николая Мистрюкова Басманный суд Москвы отправил в СИЗО. В заключении один из основных учредителей компании «ТОРЭК» пробудет до 18 января. Его арестовали по подозрению в заказном убийстве, произошедшем в 2004 году. Тогда же он уже проходил подозреваемым по этому делу, но доказательств следствие не нашло. Отметим, что срок давности нераскрытого уголовного дела истек в конце прошлого месяца. Но это не помещало достать скелет из шкафа.

Эксперты связывают такую активность вокруг персоны Фургала с недавним разбором полетов в ап по следам аналитической записки о низком рейтинге главы государства в Хабаровском крае. У губернатора, напротив, рейтинг очень высок, якобы за счет как раз противопоставления его политики федеральному центру. В результате позиции оппозиционного главы дальневосточного региона оказались очень уязвимы и, по прогнозам экспертов, его может постигнуть судьба Игоря Пушкарева.

Отметим, что до ареста бизнес партнера Сергея Фургала на семейном предприятии «ТОРЭКС» в начале недели прошли обыски. Следователи подозревают все аффилированные компании в незаконном обогащении в связи с возмещением НДС. Также обыски прошли в правительстве Хабаровского края, информацию силовики искали у министра промышлености региона Сергея Денисенко. ГК «ТОРЭКС» - единственное предприятие на Дальнем Востоке, занимающиеся черной металлургией. Основными учредителями предприятия являются Николай Мистрюков и Лариса Стародубова, супруга губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Иван Юрьев