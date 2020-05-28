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Хабаровчане ждут снега летом

снег

Хабаровчане ждут снега летом

Снег выпал из конвекционных облаков на территории Хабаровского края на этой неделе, сообщает ИА DEITA.RU.

Необычное явление увидел местный фермер. В этот момент он ехал по недостроенной федеральной трассе Хабаровск – Находка, возвращаясь домой, пишет ИА «Хабаровский край сегодня». Пошедший сначала ливень его не удивил, но последовавшее событие оказалось из ряда вон выходящим.

«Вдруг дождь сменился самым настоящим снегом. Прямо как в феврале. Такой он плотный был. Всё вокруг покрыл. Я очень торопился. Сейчас жалею, что остановился только на выезде из этой низины», – поделился Игорь Даниленко.

Как оказалось, это вовсе н чудо – явление известное и непременно краткосрочное. 

«Это атмосферное явление называется конвекцией облаков. Случается, что образуются грозовые тучи очень большой высоты – иногда до 12 километров. А там очень холодно. Влага в облаках замерзает так, что просто не успевает растаять, достигая земли. Поэтому и случаются такие локальные снегопады»,  рассказала сотрудник хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева, добавив, что подобное может произойти даже в самый жаркий летний день.

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