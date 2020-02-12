Хабаровчанка неудачно покурила в самолете

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, к административной ответственности была привлечена жительница Хабаровского края, курившая на борту самолета, рассказывает ИА DEITA.RU.

Сообщение о правонарушении пассажира воздушного судна поступило в дежурную часть отдела полиции хабаровского аэропорта. Жительница Хабаровского края, не дождавшись посадки, решила выкурить сигарету прямо на борту самолета, следовавшего по маршруту «Николаевск-на-Амуре-Хабаровск».

При посадке самолета ее уже ждали сотрудники транспортной полиции, сопроводившие девушку в дежурную часть аэропорта.

По данному делу уже составлен протокол, и согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, девушку может ждать штраф в размере от 500 до 1 500 рублей.