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Хабаровчанка неудачно покурила в самолете
По данному делу уже составлен протокол
Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, к административной ответственности была привлечена жительница Хабаровского края, курившая на борту самолета, рассказывает ИА DEITA.RU.
Сообщение о правонарушении пассажира воздушного судна поступило в дежурную часть отдела полиции хабаровского аэропорта. Жительница Хабаровского края, не дождавшись посадки, решила выкурить сигарету прямо на борту самолета, следовавшего по маршруту «Николаевск-на-Амуре-Хабаровск».
При посадке самолета ее уже ждали сотрудники транспортной полиции, сопроводившие девушку в дежурную часть аэропорта.
По данному делу уже составлен протокол, и согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, девушку может ждать штраф в размере от 500 до 1 500 рублей.