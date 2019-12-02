Новости
Путин открыл газопровод в Китай
2 Декабрь 2019, 20:15
Популярная соцсеть согласилась сотрудничать со спецслужбами
2 Декабрь 2019, 20:00
Хабаровск обошел Владивосток
2 Декабрь 2019, 19:45
Госдума повышает стоимость Интернета
2 Декабрь 2019, 19:30
Власти требуют платить за воду из уличной колонки
2 Декабрь 2019, 19:15
Фонд «Навстречу переменам» открыл школу социального предпринимательства на YouTube
2 Декабрь 2019, 19:07
Полмиллиарда Почта России потратит на саморекламу
2 Декабрь 2019, 19:00
Минстрой согласовал спецпрограмму по переселению сахалинцев из аварийного жилья
2 Декабрь 2019, 18:46
Хабаровск обошел Владивосток
В воскресенье в Хабаровске открыли самый большой уличный каток в ДФО, сообщает DEITA.RU.
Как сообщается на сайте правительства, одним из первых по льду катка проехали юные спортсмены по конькобежному спорту, также на открытии с клюшкой в руках был замечен губернатор Сергей Фургал. После открытия на льду прошел хоккейный матч с регионального правительства против команды «СКА – Нефтяник». Игра завершилась победой чиновниками.
Общая площадь катка составляет 16 тысяч кв. метров, это чуть более двух футбольных полей. Каток для жителей и гостей города будет бесплатным, помимо самого льда там будет работать фуд-корты и прокат инвентаря.
Отметим, что в столице Дальнего Востока Владивостоке муниципальные службы еще не приступили к заливке катков. Традиционно самый большой общественный каток обустраивали на стадионе «Строитель», но после уложения на нем нового футбольного поля заливать его нельзя. Предполагается, что в этом году будут заливать хоккейные коробки, расположенные около школ.
Иван Юрьев