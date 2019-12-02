Хабаровск обошел Владивосток

В воскресенье в Хабаровске открыли самый большой уличный каток в ДФО, сообщает DEITA.RU.



Как сообщается на сайте правительства, одним из первых по льду катка проехали юные спортсмены по конькобежному спорту, также на открытии с клюшкой в руках был замечен губернатор Сергей Фургал. После открытия на льду прошел хоккейный матч с регионального правительства против команды «СКА – Нефтяник». Игра завершилась победой чиновниками.

Общая площадь катка составляет 16 тысяч кв. метров, это чуть более двух футбольных полей. Каток для жителей и гостей города будет бесплатным, помимо самого льда там будет работать фуд-корты и прокат инвентаря.

Отметим, что в столице Дальнего Востока Владивостоке муниципальные службы еще не приступили к заливке катков. Традиционно самый большой общественный каток обустраивали на стадионе «Строитель», но после уложения на нем нового футбольного поля заливать его нельзя. Предполагается, что в этом году будут заливать хоккейные коробки, расположенные около школ.

Иван Юрьев