Во втором предсезонном дальневосточном хоккейном дерби владивостокский «Адмирал» уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 0 : 6, сообщает DEITA.RU по материалам ХК «Адмирал».

Владивостокцы начали матч бодро атакуя ворота гостей, но успеха не добились. Оставшись в меньшинстве, «Адмирал» пропустил. Васильев бросил от синей, шайба, срикошетив от двух игроков оказалась в сетке ворот. На последних секундах счет мог сравнять Лисин, но с пятака послал шайбу выше ворот.

Во втором периоде команды активно тренировали игру в неравных составах. И преуспели в этом бригады меньшинства. На экваторе матча Лазарев удвоил преимущество «Амура» в равных составах, а через полторы минуты в меньшинстве Руденков сделал счет 3:0 в пользу гостей. «Адмирал», как не старался не смог распечатать ворота безупречно игравшего Аликина.

В заключительном отрезке хозяева бросились отыгрываться, но пропустили три разящие контратаки за 135 секунд. 0 : 6 – неутешительный итог встречи на «Фетисов-Арене».

«Амур» взял убедительный реванш. Напоним, что в первом матче предсезонного дальневосточного дерби «Адмирал» одержал победу со счетом 1 : 0.

Дмитрий Санников