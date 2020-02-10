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Хабаровск оправдался за неиспользованные 1,3 миллиарда рублей
В качестве причины был назван паводок
Социальное развитие центров экономического роста в Хабаровском крае недополучило в минувшем году 1,3 миллиарда рублей, сообщает ИА DEITA.RU. Эти средства были выделены, но по назначению не дошли.
В качестве причины, по которой выделенная из федерального бюджета «единая субсидия» не была пущена в дело, назван паводок. Буйство стихии мешало нормальной жизни региона с июля по середину октября 2019 года.
«Еще 10 октября в Комсомольске-на-Амуре уровень воды составлял 5,48 метра. Фактически все оставшиеся восемь объектов плана испытали давление воды. Все подтверждающие документы от МЧС России, от Гидрометцентра по каждому объекту представлены в адрес Минвостокразвития России», – рассказала пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко.
Ранее вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что если дальневосточный субъект не освоил средства, полученные в рамках «единой субсидии», в следующем году он лишается права на новую субсидию. Как отмечал глава Минвостокразвития Александр Козлов, всего в макрорегионе не использованными остались 2,65 миллиарда рублей, из них 1,3 миллиарда – в Хабаровском крае.