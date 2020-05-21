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Хабаровск задумался о реновации по примеру Москвы
Жертвами проекта должны стать хрущевки
Хабаровские власти запланировали поэтапно избавляться от хрущевок на территории города, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно генплану, реновация до 2035 года должна пройти в Первом районе. Ликвидация устаревших пятиэтажек стала частью программы комплексного устойчивого развития территорий, которая позволяет расселять частный сектор, а не только аварийные дома, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».
«У нас изживают себя, а во многом уже изжили и панельные дома первых массовых серий. Я говорю о так называемых «хрущёвках». Есть планы по Первому микрорайону, но таких домов у нас много и в других частях города. Они уже давно пережили свой 50-летний срок эксплуатации. По программе комплексного развития территорий их нужно постепенно сносить, людей переселять», – рассказал главный архитектор Хабаровска Аркадий Корзун.
В данный момент администрация подыскивает застройщика, который должен быть достаточно крупным и устойчивым, чтобы справиться с масштабным проектом.