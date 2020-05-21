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Хабаровск задумался о реновации по примеру Москвы

хрущевка

Жертвами проекта должны стать хрущевки

Хабаровские власти запланировали поэтапно избавляться от хрущевок на территории города, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно генплану, реновация до 2035 года должна пройти в Первом районе. Ликвидация устаревших пятиэтажек стала частью программы комплексного устойчивого развития территорий, которая позволяет расселять частный сектор, а не только аварийные дома, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

«У нас изживают себя, а во многом уже изжили и панельные дома первых массовых серий. Я говорю о так называемых «хрущёвках». Есть планы по Первому микрорайону, но таких домов у нас много и в других частях города. Они уже давно пережили свой 50-летний срок эксплуатации. По программе комплексного развития территорий их нужно постепенно сносить, людей переселять», – рассказал главный архитектор Хабаровска Аркадий Корзун.

В данный момент администрация подыскивает застройщика, который должен быть достаточно крупным и устойчивым, чтобы справиться с масштабным проектом.

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