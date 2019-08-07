Хабаровские электрические сети (филиал АО «ДРСК») ведут круглосуточный мониторинг за энергооборудованием, попадающим в зону подтопления, сообщает DEITA.RU

На сегодняшний день из-за разлива рек подтоплено 183 опоры. Специалисты филиала наблюдают за состоянием опор, при необходимости готовы вывести их в ремонт. Проверено состояние защитной дамбы возведенной по периметру подстанции 110 кВ Амуркабель, питающей часть Южного округа города Хабаровска. Контроль за состоянием уровня воды у подстанции ведется круглосуточно. Для обеспечения безаварийного энергоснабжения села Корсаково поднята на высоту до 1,5 метров трансформаторная подстанция (ТП-1021).

План по обеспечению надежной и безаварийной работы оборудования и предупреждению аварийных ситуаций при прохождении паводков выполнен в полном объеме. Сформированы ремонтные бригады, обеспеченные необходимым запасом средств, инструментов. Филиал укомплектован маломерными судами, помповыми насосами, тепловыми пушками. Создан аварийный запас материалов для эффективного реагирования на внештатные ситуации, обеспечена оперативная связь с местными гидрометеорологическими службами, органами власти и управления.

Отключений электроэнергии у потребителей, связанных с паводковой обстановкой, нет, все подстанции края, обслуживаемые филиалом «Хабаровские электрические сети», работают в штатном режиме.

При обнаружении поврежденных линий электропередачи необходимо сообщить о данном факте на «горячую линию» АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно) либо в диспетчерские пункты сетевых районов (РЭС) по месту жительства.