Вчера в Хабаровске подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди механиков филиала АО ДРСК «Хабаровские электрические сети». Конкурс прошел на базе Дальневосточного научно-методического центра охраны труда и безопасности дорожного движения.

В личных зачётах лучшим по профессии стал механик Лазовского района электрических сетей СП «ЦЭС» Александр Балан. Второе и третье места разделили между собой механики Амурского и Николаевского районов электрических сетей СП «СЭС» – Дмитрий Семенович и Вячеслав Зимин.

Соревнования проходили в 2 этапа. В первой половине дня проверялись теоретические знания правил дорожного движения, охраны труда, эксплуатации подъёмных соображений и устройства автомобиля. Экзамен проходил в форме теста. В течение 20 минут каждый участник ответил на 20 вопросов по каждому направлению. Лучше всего с данным заданием справился механик структурного Центральных электрических сетей Александр Балан. Во второй половине дня участники конкурса прошли этап практической реанимации пострадавшего. На специальном реанимационном оборудовании сотрудники филиала продемонстрировали навыки непрямого массажа сердца искусственного дыхания. Лучший результат в данном задании показал механик Северных электрических сетей Дмитрий Семинович, выполнивший без ошибок 6 заданий из 6.

Конкурсы профессионального мастерства являются необходимой и неотъемлемой частью профессиональной подготовки наших сотрудников. В соответствии с разработанными графиками мы регулярно проводим их в нашем филиале. В этом году все участники показали высокий уровень теоретических знаний и практических навыков. В сложной борьбе лучшим по профессии стал сотрудник Центральных электрических сетей Александр Балан, - комментирует заместитель директора филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» Максим Сугоровский. – По итогам соревнований победители конкурса получили дипломы и денежные премии.