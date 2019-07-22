Филиал АО ДРСК «Хабаровские электрические сети» продолжает вести активную работу по предотвращению детского электротравматизма в летнее время. Вчера специалисты филиала посетили детский оздоровительный лагерь имени Олега Кошевого и рассказали ребятам о правилах обращения с электричеством в быту и на улице. Послушать познавательную лекцию собралось порядка 60 детей в возрасте 8-10 лет.

На сегодняшний день силами филиала проведено более 20 уроков электробезопасности. Более 116 уроков проведено на основе материалов АО ДРСК предоставленных общеобразовательным учреждениям.

Ведется активная работа совместно с районными администрациями города Хабаровска и Хабаровского края. Специалисты структурного подразделения «Центральные электрические сети» филиала АО ДРСК принимают участие в программе администрации «Социальный автобус». В рамках данной программы в запланированы информационные встречи с детьми и их родителями.

В новом учебном году энергетики планируют продолжить свое сотрудничество с учебными заведениями Хабаровского края и уже составляют графики посещения школ. Если вы хотите чтобы в вашей школе провели занятие по электробезопасности – напишите по адресу: pressa@khab.drsk.ru или сообщите по телефону: (4212) 59-91-05.