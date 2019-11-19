«Хабаровские электрические сети» продлили режим повышенной готовности в связи с непогодой

В филиале АО ДРСК «Хабаровские электрические сети» продлен режим повышенной готовности в связи с прохождением циклона в большинстве районов края.

По информации синоптиков в Хабаровском крае ожидается сильный снег, местами метель. Усиление ветра по долинам рек до 15-20 м/с, на побережье Татарского пролива до 22-27 м/с.

На данный момент все электросетевое оборудование филиала работает в штатном режиме. Аварийные бригады находятся в полной готовности для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Установлен круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала. Налажено взаимодействие с органами МЧС, руководителями регионов и муниципальных образований. Режим повышенной готовности будет действовать в филиале АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» до нормализации погодных условий.

Специалисты филиала рекомендуют жителям края быть предельно осторожными в период непогоды и соблюдать правила электробезопасности:

Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

При обнаружении оборванных проводов сообщите от этом по телефону «горячей линии» АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно), либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.