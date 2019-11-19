telegr wh call

Новости

Так и умереть недолго: наглого водителя фуры ищет полиция

19 Ноябрь 2019, 13:00

Скандальные дорожные камеры дошли до Госдумы

19 Ноябрь 2019, 12:45

Пробка на важной трассе: авто столкнулись на скользкой дороге

19 Ноябрь 2019, 12:30

«Яблочко» разобрали на детали: танцевальный мастер-класс состоялся в Приморье

19 Ноябрь 2019, 12:20

Власти рассказали, за что врачам будут платить премии

19 Ноябрь 2019, 12:15

Популярные службы такси грубо нарушают закон

19 Ноябрь 2019, 12:00

Километры по воздуху: снегоуборочный комбайн крутит колеса на месте

19 Ноябрь 2019, 11:54

Когда от наследства нужно отказаться, сказал Верховный суд

19 Ноябрь 2019, 11:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

«Хабаровские электрические сети» продлили режим повышенной готовности в связи с непогодой

cytuuu

В филиале АО ДРСК «Хабаровские электрические сети» продлен режим повышенной готовности в связи с прохождением циклона в большинстве районов края.

По информации синоптиков в Хабаровском крае  ожидается сильный снег, местами метель. Усиление ветра по долинам рек до 15-20 м/с, на побережье  Татарского пролива до 22-27 м/с.

На данный момент все электросетевое оборудование филиала работает в штатном режиме. Аварийные бригады находятся в полной готовности для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Установлен круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала. Налажено взаимодействие с органами МЧС, руководителями регионов и муниципальных образований. Режим повышенной готовности будет действовать в филиале АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» до нормализации погодных условий.

 Специалисты филиала рекомендуют жителям края быть предельно осторожными в период непогоды и соблюдать правила  электробезопасности:

Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

При обнаружении оборванных проводов сообщите от этом по телефону «горячей линии» АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно), либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.

 

Популярное

«Звездные» дома потекли в приморском городе: фото

Горожанке не разрешили забрать сына из детского сада

Радоваться рано: синоптики дали прогноз

Никто не верил, но это случилось: Новый асфальт положили на Русском
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...