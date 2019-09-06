Специалисты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» продолжают работу со школьниками Хабаровского края по основам электробезопасности. Накануне нового учебного года в управления образования администраций районов Хабаровского края были направлены информационные материалы по предотвращению электротравматизма среди детей и подростков.

В наступившем учебном году уроки по электробезопасности и правилам нахождения вблизи энергообъектов пройдут во многих школах крупных населенных пунктов края. На данный момент мы собираем заявки от школ, в которые готовы выехать в первую очередь для проведения уроков,- говорит заместитель главного инженера ХЭС по охране труда Константин Жданов. – В скором времени в местных общеобразовательных учебных учреждениях появятся методические пособия и информационно-разъяснительные плакаты с основными правилами электробезопасности в быту и на улице, разработанные специалистами ХЭС.

Если вы хотите чтобы в вашей школе провели занятие по электробезопасности – напишите по адресу: pressa@khab.drsk.ru или сообщите по телефону: (4212) 59-91-05.

