ДРСК
Источник изображения: ДРСК

Специалисты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» продолжают работу со школьниками Хабаровского края по основам электробезопасности. Накануне  нового учебного года в управления образования администраций районов Хабаровского края  были направлены информационные материалы по предотвращению электротравматизма среди детей и подростков.

        В наступившем учебном году уроки по электробезопасности и правилам нахождения вблизи энергообъектов пройдут во многих школах крупных населенных пунктов края. На данный момент мы собираем заявки от школ, в которые готовы выехать в первую очередь для проведения уроков,-  говорит заместитель главного инженера ХЭС по охране труда  Константин Жданов. – В скором времени в местных общеобразовательных учебных учреждениях появятся методические пособия и информационно-разъяснительные плакаты с основными правилами электробезопасности в быту и на улице, разработанные специалистами ХЭС.

Если вы хотите чтобы  в вашей школе провели занятие по электробезопасности – напишите по адресу: pressa@khab.drsk.ru  или сообщите по телефону: (4212) 59-91-05. 

ммм