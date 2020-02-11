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Хабаровские электрические сети снизили потери почти на 18 млн киловатт-часов

ЛЭП 2- pixabay

По итогам 2019 года в электросетевом хозяйстве Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») по сравнению с предыдущим периодом потери электроэнергии были снижены более чем на 17,8 млн. кВт*ч, что в денежном выражении составляет свыше 87 млн рублей.

Заметное снижение потерь электроэнергии хабаровским энергетикам удалось достигнуть за счет реализации комплекса мероприятий, среди которых основными являются установка автоматизированных систем коммерческого учета и организация рейдов по выявлению незаконных потребителей энергоресурса.

«Всего за 2019 год в ходе рейдов специалисты Хабаровских электрических сетей зафиксировали 560 случаев бездоговорного и безучетного электропотребления, что составило более 6,5 млн киловатт-часов на сумму, превышающую 17 миллионов рублей. Данная работа будет продолжена и в текущем году, - комментирует заместитель директора хабаровского филиала АО «ДРСК» по транспорту электроэнергии Алена Волова.

За 2019 год на границе балансовой принадлежности с потребителями установлен 591 интеллектуальный прибор учета, в том числе 14 высоковольтных пунктов коммерческого учета. В планах филиала в текущем году установить в Вяземском районе и районе имени Лазо Хабаровского края 1929 интеллектуальных приборов учета с включением их в систему АИИС КУЭ.

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