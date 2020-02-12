telegr wh call

Новости

Эксперты рассказали, насколько реально взять ипотеку без первого взноса

12 Февраль 2020, 13:15

Хабаровские электрические сети снизили потери почти на 18 млн киловатт-часов

12 Февраль 2020, 13:05

Эксперты сказали, когда ждать победы над коронавирусом

12 Февраль 2020, 13:00

Общественный совет Думы вышел с новыми инициативами: провести во Владивостоке экологическую конференцию, поставить заслон снюсам

12 Февраль 2020, 12:59

Госдума предложила давать жилье не очень молодым семьям

12 Февраль 2020, 12:45

Путин одобрил новый масштабный проект "РосНефти"

12 Февраль 2020, 12:30

Изменились способы передачи показаний за горячее водоснажение и тепловую энергию

12 Февраль 2020, 12:16

Резидентам Свободного порта Владивосток запретили заниматься автостоянками

12 Февраль 2020, 12:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Хабаровские электрические сети снизили потери почти на 18 млн киловатт-часов

дрск

По итогам 2019 года в электросетевом хозяйстве Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») по сравнению с предыдущим периодом потери электроэнергии были снижены более чем на 17,8 млн. кВт*ч, что в денежном выражении составляет свыше 37 млн рублей.

Заметное снижение потерь электроэнергии хабаровским энергетикам удалось достигнуть за счет реализации комплекса мероприятий, среди которых основными являются установка автоматизированных систем коммерческого учета и организация рейдов по выявлению незаконных потребителей энергоресурса.

«Всего за 2019 год в ходе рейдов специалисты Хабаровских электрических сетей зафиксировали 560 случаев бездоговорного и безучетного электропотребления, что составило более 6,5 млн киловатт-часов на сумму, превышающую 17 миллионов рублей. Данная работа будет продолжена и в текущем году, - комментирует заместитель директора хабаровского филиала АО «ДРСК» по транспорту электроэнергии Алена Волова.

За 2019 год на границе балансовой принадлежности с потребителями установлен 591 интеллектуальный прибор учета, в том числе 14 высоковольтных пунктов коммерческого учета. В планах филиала в текущем году установить в Вяземском районе и районе имени Лазо Хабаровского края 1929 интеллектуальных приборов учета с включением их в систему АИИС КУЭ.

 

Популярное

Лаборатории по изучению вирусов и бактерий оказались под угрозой закрытия во Владивостоке

Коварный туман стал причиной нескольких ДТП

Не растут ни яблони, ни груши: что пришлют нам люди за рекой

Приморцы «нашли» фото подземного паркинга «Калины-молла» XVII века
Loading...
Загрузка...
Загрузка...