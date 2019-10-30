Хабаровские электрические сети стали лауреатами конкурса «Премия здоровья»

Филиал АО ДРСК «Хабаровские электрические сети» стал лауреатом ежегодного городского конкурса «Премия здоровья» в номинации «Лучшие возможности, созданные для трудового коллектива, содействующие здоровому образу жизни». Работа коллектива отмечена дипломом IV степени и сертификатом на приобретение спортивного инвентаря. Награды победителям вручил мэр города Хабаровска Сергей Кравчук.

«Мы поддерживаем стремление наших работников к здоровому образу жизни, - говорит главный инженер филиала АО ДРСК «Хабаровские электрические сети» Дмитрий Дмитриев. - В целях профилактики заболеваний и улучшения здоровья сотрудников мы проводим множество мероприятии и акций, среди которых Дни здоровья, спартакиады, соревнования по различным видам спорта и активный отдых».

Конкурс «Премия здоровья» проводится в Хабаровске уже семь лет подряд. В этом году в нем приняли участие 54 организаций. Конкурсные заявки были представлены по трем номинациям: за лучшие возможности, созданные для сотрудников, которые помогают вести здоровый образ жизни; лучшую акцию по продвижению ЗОЖ и лучшую пропаганду ЗОЖ.