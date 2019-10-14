Хабаровские электрические сети стали лауреатами регионального этапа Всероссийского конкурса «МедиаТЭК» - 2019

11 октября в комитете Правительства Хабаровского края по развитию ТЭК состоялось награждение призеров краевого этапа Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК», в рамках которого все пять проектов Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК»), представленных на суд жюри, получили дипломы лауреатов I, II и III степеней.

В этом году хабаровский филиал АО «ДРСК» подал заявку сразу в нескольких номинациях: «Современное производство и развитие ТЭК», «Социальная и экологическая инициатива», «Популяризация профессий ТЭК» и «Безопасная энергия».

В номинации «Безопасная энергия» безоговорочным победителем был признан проект энергетиков «Занимательные уроки электробезопасности», посвященный повышению уровня знаний правил безопасного поведения вблизи энергообъектов и правильного обращения с бытовыми электроприборами у школьников.

Проект, направленный на популяризацию онлайн-сервисов «Личный кабинет» среди заявителей, в номинации «Современное производство и развитие ТЭК» занял второе место. «Серебро» так же у проведенного впервые в этом году Энергодиктанта (номинация «Популяризация профессий ТЭК») и у проекта «Готов к труду и обороне», пропагандирующего идеи здорового образа жизни среди работников энергокомпании. Последний был представлен в номинации «Социальная и экологическая инициатива», где третье место тоже осталось за Хабаровскими электрическими сетями за творческий конкурс «Энергия таланта», собравший на одной сцене талантливейших работников энергопредприятий Хабаровского края.

Вручение наград прошло при участии первого заместителя председателя комитета правительства Хабаровского края по развитию ТЭК Валерия Глазачева.

По словам Валерия Алексеевича, «МедиаТЭК» – отличный показатель социальной активности предприятий энергетики, благодаря которому не только повышается престиж профессии, но и отрасли в целом. Также он поблагодарил всех участников конкурса за активность и выразил надежду, что краевой «МедиаТЭК-2020» соберет еще больше отличных и интересных проектов, достойных победы и на федеральном этапе.