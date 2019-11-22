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«Хабаровские электрические сети» введен режим повышенной готовности

Электрик

В филиале АО ДРСК «Хабаровские электрические сети» введен режим повышенной готовности в связи с прохождением циклона в большинстве районов края.

По информации синоптиков в Хабаровском крае  ожидается сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Усиление ветра по долинам рек до 17-22 м/с.

На данный момент все электросетевое оборудование филиала работает в штатном режиме. Аварийные бригады находятся в полной готовности для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Установлен круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала. Налажено взаимодействие с органами МЧС, руководителями регионов и муниципальных образований. Режим повышенной готовности будет действовать в филиале АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» до нормализации погодных условий.

При обнаружении оборванных проводов сообщите от этом по телефону «горячей линии» АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно), либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.

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