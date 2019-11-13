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«Хабаровские электрические сети» ввели режим повышенной готовности
В филиале АО ДРСК «Хабаровские электрические сети» введен режим повышенной готовности в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями на территории Хабаровского края.
По информации Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 14-15 ноября 2019 года на территории края прогнозируются выпадение осадков в виде сильного снега, метели, усилением ветра по долинам рек до 18-23 м/с.
В филиале установлен круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала. Аварийные бригады находятся в полной готовности для ликвидации аварийных ситуаций. Подготовлена спецтехника, ремонтно-восстановительные материалы и средства, проведены дополнительные инструктажи персоналу, организованно взаимодействие с органами МЧС, руководителями регионов и муниципальных образований. Режим повышенной готовности будет действовать в филиале АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» до нормализации погодных условий.
При обнаружении оборванных проводов сообщите от этом по телефону «горячей линии» АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно), либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.