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Хабаровские энергетики напоминают: несогласованные работы в охранных зонах ЛЭП запрещены
В течение 2019 года в охранных зонах линий электропередачи, находящихся в ведении Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК»), произошло свыше 40 случаев повреждения электросетей и электросетевого оборудования в ходе проведения не согласованных с энергетиками работ, что повлекло за собой внеплановые отключения потребителей. В результате без электроснабжения оставались не только рядовые граждане, но и социально значимые объекты, что в период осенне-зимнего сезона способно привести к непоправимым последствиям.
Чаще всего несогласованные работы, приводящие к повреждению сетей, производят представители юридических лиц.
«К числу таких недобросовестных предприятий относится одна из подрядных организаций, занятая в строительстве платной автомагистрали «Обход Хабаровска». Так, по вине данного подрядчика в конце прошлого года произошло крупное аварийное отключение электроэнергии потребителей, запитанных от подстанции 35/10 кВ «Чернореченская». Водитель большегрузного автомобиля не убедился в безопасности совершаемого маневра и серьезно повредил ЛЭП 10 кВ, оборвав провода сразу в нескольких пролетах двух воздушных линий», - сообщил и.о. главного инженера Хабаровских электрических сетей Егор Тымчевский.
Хабаровские энергетики в очередной раз напоминают: любые работы вблизи линий электропередачи и их охранных зон, не согласованные с сетевой организацией, категорически запрещены! От соблюдения правил нахождения вблизи действующих электроустановок и строгого следования основам электробезопасности зависит не только ваша жизнь и здоровье, но и жизнь других людей!