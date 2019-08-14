Попытка несанкционированного подключения к сетям АО «ДРСК» привела к нарушению электроснабжения жилых домов в поселке Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района. Благодаря профессионализму специалистов Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») штатная работа энергооборудования была оперативно восстановлена.

В начале августа один из жителей Чегдомына незаконно решил восстановить подачу электроэнергии в квартиру в двухквартирном доме, обесточенную накануне по заявке гарантирующего поставщика за неуплату. Для этого он предпринял попытку накинуть провод на воздушную линию 0,4 кВ, проходящую в непосредственной близости от дома, минуя прибор учета. В результате произошло короткое замыкание, и линия была обесточена. Аварийное отключение электроэнергии привело к тому, что из строя вышла бытовая техника у проживающих по улицам Кутузова и Октябрьская.

«О происшествии энергетики незамедлительно сообщили в местный отдел полиции. Правоохранительные органы установили личность виновника и составили протокол об административном правонарушении по статье 7.19 КоАП РФ (о самовольном подключении и использовании электрической энергии и т.п.). На текущий момент производится оценка материального ущерба, который понесла как сетевая организация, так и рядовые потребители. Кроме того, не стоит забывать, что из-за своей беспечности нерадивый гражданин мог лишиться самого ценного – жизни», - поясняет помощник директора Хабаровских электрических сетей по безопасности Лариса Циба.

Несмотря на очевидные доказательства, у мужчины своя версия произошедшего: на опору его уговорили подняться дети, у которых в проводах запутались воздушные шары. Но энергетики в очередной раз напоминают: даже добрые намерения не должны идти вразрез с элементарными правилами электробезопасности!

Помните, любые действия, производимые вблизи объектов электросетевого хозяйства и электроустановок без согласования с сетедержателем, категорически запрещены, поскольку крайне опасны для жизни и здоровья граждан.

Если вы стали свидетелем подобного правонарушения, звоните на круглосуточный телефон «горячей» линии АО «ДРСК» 8 800 1000 397.