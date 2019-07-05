Специалисты Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») помогли администрации Амурского района в замене силового трансформатора, находящегося в ведении местных властей, для обеспечения надежного электроснабжения небольшого поселка Казарма 207 км.

В конце июня к руководству Хабаровских электрических сетей с просьбой оказать помощь в подключении трансформатора обратился глава Амурского муниципального района Павел Боровлев. Оборудование необходимо было установить взамен вышедшего из строя и тем самым повысить качество электроснабжения жителей поселка.

«Несмотря на то, что поселок расположен вдали от крупных городов и здесь проживает не более 15 человек, мы не могли оставить его без электроэнергии. Поэтому было принято единственно верное в данном случае решение: направить двух работников и подключить трансформатор, который до места назначения помогли доставить специалисты МЧС», - уточнил начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Хабаровских электрических сетей Константин Клюско.

Все работы были успешно произведены в течение нескольких часов. На текущий момент электроснабжение пос. Казарма 207 производится в штатном режиме.