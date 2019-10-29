Хабаровские энергетики поддержали акцию «День донора»

Более семи литров крови сдали специалисты Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») в рамках акции «День донора», реализуемой на предприятиях РусГидро дважды в год. 28 октября 2019 года хабаровские энергетики присоединились к акции и впервые организованно выступили донорами.

Кровосдача была проведена в стенах краевой станции переливания крови, где 19 работников хабаровского филиала АО «ДРСК» после успешно пройденного предварительного медицинского осмотра сдали свыше семи литров крови. В дальнейшем собранная жидкость и ее составляющие будут направлены в лечебные учреждения Хабаровского края.

Для большинства из энергетиков, решивших поддержать корпоративное донорское движение, данная сдача крови стала первой. Но, по убеждению каждого из них, не последней, поскольку донорство – лучший способ оказать помощь тем, кто в этом нуждается. С ними согласны и доноры со стажем. В среднем, каждый десятый работник Хабаровских электрических сетей сдавал кровь один и более раз.

- По статистике, каждому третьему человеку в мире в течение жизни требуются переливания крови, а каждые 15 секунд только в России в ней нуждается хотя бы один человек! Именно поэтому нами было принято решение присоединиться к корпоративной акции и дать возможность всем желающим выступить донорами крови, - прокомментировал директор хабаровского филиала АО «ДРСК» Николай Гусев.

Отметим, единый День донора прошел во всех пяти филиалов Дальневосточной распределительной сетевой компании и в исполнительном аппарате предприятия. Проведя его впервые в этом году, энергетики-дальневосточники присоединились к донорскому движению ПАО «РусГидро». Более 100 сотрудников энергокомпании пришли сдать кровь, чтобы поддержать или спасти жизнь людей.

Основной целью проведения единого Дня донора является способствовать повышению уровня мотивации работников компании на безвозмездное донорство крови и ее компонентов.