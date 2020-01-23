Хабаровские энергетики подводят итоги 2019 года

В рамках исполнения инвестиционной программы Хабаровских электрических сетей (филиал АО «ДРСК») в 2019 году было возведено более 100 км новых линий электропередачи разного уровня напряжения, суммарная мощность энергообъектов выросла почти на 20 мегаватт.

Помимо ввода новых мощностей в соответствии с инвестпрограммой-2019 хабаровский филиал АО «ДРСК» начал работы по переводу на напряжение 110 кВ подстанции «СДВ», питающей южный район краевой столицы. Также проведены все подготовительные мероприятия по расширению подстанции 35 кВ «Тишкино» в Совгаванском районе. Завершить все работы по реконструкции этих центров питания предприятие планирует в текущем году.

Что же касается ремонтной компании, то хабаровский филиал АО «ДРСК» по ряду ключевых позиций перевыполнил заявленные в начале года планы. Так, объем произведенного капитального ремонта 640 километров воздушных линий электропередачи 0,4/6/10/35/110 кВ превысил план на 14 процентов, а чистка более 1200 гектар просек в охранных зонах ЛЭП составила свыше 112 процентов плановых показателей. Среди наиболее крупных объектов – просеки ВЛ 110 кВ «Золотая – Сукпай» в районе имени Лазо и ВЛ 110 кВ «Красицкая – Вяземская» в Вяземском муниципальном районе.

В настоящее время филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» начал реализацию ремонтной программы 2020 года, в рамках которой энергокомпании предстоит освоить порядка 278 млн рублей, направленных на капитальный и текущий ремонт энергетического оборудования и чистку просеки воздушных линий. В приоритете ближайших лет – северные районы края.