Хабаровские энергетики приняли участие в работе Дальневосточного молодежного бизнес-инкубатора

Специалисты Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») в качестве экспертов приняли участие в работе Дальневосточного молодежного бизнес-инкубатора, одной из площадок которого выступил Комсомольский-на-Амуре государственный университет. Заглавной темой мероприятия стала тема эффективного управления инновационными проектами. Об этом сообщает DEITA.RU.

В рамках Дальневосточного молодежного бизнес-инкубатора, проекта, направленного на развитие научной, образовательной и инновационной среды Дальнего Востока с вовлечением в процесс молодых людей из России и Таджикистана, хабаровские энергетики поделились с участниками мероприятия своим опытом построения эффективного процесса управления проектами и оптимизации производственных процессов. При этом специалисты одной из ведущих энергокомпаний Хабаровского края рассказали студентам о специфике ее деятельности и эффективном внедрении современных технологий.

«Хабаровские электрические сети активно внедряют инновации в процессы диспетчерского и технологического управления, автоматизацию информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии, а также в области использования электронных сервисов по работе с заявителями», - уточнил главный специалист службы транспорта электроэнергии СП «Северные электрические сети» ХЭС Андрей Шкедов.

Встреча энергетиков и будущих дипломированных специалистов прошла в формате активного диалога и обмена мнениями между потенциальным работодателем и работниками.

Напомним, в 2018 году специалисты хабаровского филиала АО «ДРСК» приняли участие в работе Российско-Китайского бизнес-инкубатора, где рассказали молодым китайским предпринимателям об интеграции инновационных решений в деятельности энергокомпании.