Хабаровские энергетики призывают остерегаться мошенников, продающих энергетическое оборудование

Специалисты Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») призывают жителей Хабаровского края быть бдительными и ни в коем случае не приобретать у мошенников, представляющихся работниками известных энергетических компаний, оборудование неизвестного назначения, сообщает DEITA.RU.

С начала года на территории Хабаровска и в Хабаровском муниципальном районе зафиксировано сразу несколько случаев распространения среди граждан прибора, который призван защитить бытовую технику от скачков напряжения. При этом продавцы представляются работниками энергопредприятия, делающими поквартирный обход в целях оценки состояния электропроводки после «зафиксированных» ими перебоев в электроснабжении.

«В рамках так называемого обхода продавцы убеждают граждан, в основном пожилых людей, приобрести у них всего за 14-28 тысяч рублей чудо-прибор, который в действительности оказывается обычным вольтметром реальной стоимостью в десятки раз меньше! – комментирует помощник директора по безопасности Хабаровских электрических сетей Лариса Циба.

По данным службы экономической безопасности ХЭС, в одном из последних выявленных случаев мошенничества «продавец» представился специалистом Хабаровских электросетей, продемонстрировав некое удостоверение.

«Мы призываем наших граждан быть бдительными! Работники филиала не занимаются распространением и реализацией какого бы то ни было энергетического оборудования среди жителей края. Более того, это категорически запрещено нормами действующего законодательства и корпоративной этики. Поэтому просим всех, кто стал свидетелем подобного рода происшествия, незамедлительно сообщать об этом. Круглосуточный телефон «горячей» линии АО «ДРСК» - 8 800 1000 397, - разъясняет Лариса Циба.

Хабаровские электрические сети предупреждают: ни в коем случае не приобретайте энергооборудование неизвестного назначения у посторонних лиц! При возможности внимательно изучайте предоставляемые ими удостоверения и любую другую документацию, фиксируйте их контактные данные, которые впоследствии можно будет перепроверить во всех действующих на территории Хабаровского края энергетических компаниях.

А тем, кто уже пострадал от рук мошенников, энергетики настоятельно рекомендуют обращаться в правоохранительные органы.