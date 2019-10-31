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Хабаровские энергетики продолжают реализацию инвестпрограммы-2019

ДРСК

Основными объектами инвестиционной программы Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») в текущем году являются технологическое присоединение к сетям АО «ДРСК» объектов ТОР «Николаевск», начало строительно-монтажных работ по реконструкции подстанции 35/6 кВ «СДВ» в Хабаровске и старт комплексной модернизации и обновления подстанции 35/10 кВ «Тишкино» в поселке Ванино Совгаванского района.

В настоящее время для электрификации площадок территории опережающего развития «Николаевск» сетевой организацией закуплено все необходимое силовое энергетическое оборудование и расходные материалы. Энергетики планируют осуществить доставку на стройплощадку до завершения навигации-2019.

Несмотря на полную готовность сетевой организации, сегодня имеется ряд проблем для начала строительства заявленных двух подстанций, которые сегодня решаются на уровне правительства Хабаровского края. К процессу согласования привлечены комитет краевого правительства по развитию ТЭК и управление государственной охраны объектов культурного наследия правительства Хабаровского края.

Энергокомпания настаивает на скорейшем решении вопроса, так как данный проект направлен не только на обеспечение энергией площадок ТОР «Николаевск», но и близлежащих поселков, а также подключение к централизованному энергоснабжению поселка Тнейвах.

В рамках комплексной электрификации ТОР «Николаевск» для выполнения строительно-монтажных работ уже определена подрядная организация. На текущий момент хабаровские энергетики заняты общестроительными работами и планировкой территории. Срок сдачи объекта – конец 2020 года.

Комплексная модернизация и перевод подстанции 35/6 кВ «СДВ» на 110 кВ в краевой столице так же завершится лишь в следующем году.

- Увеличение мощности данного центра питания, расположенного в одном из самых густонаселенных районов Хабаровска, связано, прежде всего, с высокими темпами жилищного строительства, которое с каждым годом требует все больше мощности. Поэтому вместо имеющихся на подстанции двух силовых трансформаторов по 1600 кВА будут установлены новые агрегаты по 2500 кВА. Закупка оборудования уже произведена, - поясняет и.о. заместителя директора Хабаровских электрических сетей по развитию и инвестициям Максим Шаркунов.

Кроме этого, специалисты филиала продолжают подключать к сетям АО «ДРСК» новых потребителей. По состоянию на начало октября ими стали более 2000 жителей Хабаровского края.

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