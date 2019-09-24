Хабаровские энергетики внесли в Реестр недобросовестных поставщиков ООО «ЭТК Энерготранс»

Хабаровские электрические сети (филиал АО «ДРСК») направили в Управление федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю заявление о включении подрядной организации ООО «ЭТК Энерготранс» в Федеральный реестр недобросовестных поставщиков. Запрос сетевой компании антимонопольной службой был удовлетворен полностью.

Поводом для обращения хабаровских энергетиков в УФАС по Хабаровскому краю послужило не исполнение контрагентом взятых на себя обязательств по договору стоимостью свыше 3,5 млн рублей, заключенному в мае прошлого года. В соответствии с договором ООО «ЭТК Энерготранс» обязался произвести капитальный ремонт энергооборудования двух центров питания до конца 2018 года. Однако подрядчик не исполнил взятые на себя обязательство в установленные сроки.

«Несмотря на неоднократные обращения специалистов сетевой организации к контрагенту с просьбой завершить все необходимые работы в указанные в договоре сроки, ремонт ряда энергообъектов так и не был выполнен. Из-за нежелания ООО «ЭТК Энерготранс» урегулировать вопрос путем переговоров хабаровский филиал АО «ДРСК» был вынужден обратиться в суд. В результате чего договор был расторгнут, а в пользу энергокомпании с ответчика взыскана неустойка», - комментирует юрисконсульт Хабаровских электрических сетей Валерия Копылова.

В целях предупреждения подобного рода инцидентов с данным недобросовестным контрагентом руководством сетевой компании принято решение включить ООО «ЭТК Энерготранс» в Федеральный реестр недобросовестных поставщиков. Основанием для этого как раз и стал выигранный суд. Энергетиками было подготовлено соответствующее обращение в Управление федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю, по которому 18 сентября было вынесено положительное заключение.