Хабаровские энергетики вновь одни из лучших в области охраны труда

По итогам ежегодного краевого этапа смотра-конкурса по охране труда по результатам 2019 года структурное подразделение «Центральные электрические сети» Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК», входит в группу РусГидро») заняло второе место среди предприятий производственной сферы с численностью персонала свыше 250 человек.

Право участвовать в краевом этапе смотра-конкурса Центральным электрическим сетям ХЭС дала победа в конкурсе, организованном на муниципальном уровне, где энергетики стали лучшими в вопросах охраны труда среди крупных предприятий Хабаровского муниципального района.

По словам начальника службы охраны труда и надежности СП «ЦЭС» Хабаровских электрических сетей Натальи Онофрейчук, высокие результаты в подобного рода состязаниях достигаются, прежде всего, за счет планомерной работы филиала по минимизации случаев травматизма как среди собственного персонала и работников подрядных организаций, так и среди рядовых жителей края.

Помимо Центральных электрических сетей хабаровского филиала АО «ДРСК» в тройку призеров смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда в Хабаровском крае по результатам 2019 года вошли АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (1 место) и Хабаровское предприятие МЭС Востока (3 место).

Торжественная церемония награждения победителей пройдет после снятия всех ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории края.